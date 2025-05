Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, é o grande destaque da equipe rubro-negra na temporada até aqui. Mesmo com os desempenhos abaixo do time de Filipe Luís, o uruguaio segue dando conta do recado e fazendo boas atuações. Ele é o artilheiro e líder de assistências do Flamengo no ano.

O camisa 10 da Gávea marcou nove gols e deus cinco assistências em 20 jogos. Assim, participou diretamente de 14 gols.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta marcou o gol do Flamengo no empate com o Central Córdoba

No empate por 1 a 1 com o Central Córdoba na Argentina, Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo. O time brasileiro, no entanto, não conseguiu segurar a vantagem e viu a equipe mandante empatar o jogo com Verón, que tinha acabado de entrar.

Após a partida, válida pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores, o meio-campista analisou a situação do Flamengo na competição, mas demonstrou otimismo pela classificação.

- A gente sabe que não é uma situação fácil, mas ainda dependendo só de nós. Como já sabemos, teremos duas finais em casa diante da nossa torcida. Nós vamos precisar muito do nosso torcedor. Antes da Libertadores, ainda temos um jogo muito importante para nós contra o Bahia, pelo Brasileirão - disse Arrascaeta na zona mista.

Veja os próximos jogos do Flamengo na Libertadores

Quinta rodada

15/05 - Flamengo x LDU

Sexta rodada

28/05 - Flamengo x Deportivo Táchira

