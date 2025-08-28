Argentinos se dividem sobre convocação de Flaco López: ‘Vai passear’

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina pela primeira vez na carreira. A escolha, definida nesta quinta-feira (28), surpreendeu os torcedores argentinos. Apesar do espanto, muitos gostaram da novidade no elenco da atual campeão mundial. Outros, porém, ficaram descontentes. Veja os comentários abaixo.

Tradução: "Acuña e Flaco López não me convencem, mas entendo que neste momento é mais importante que um jogador que se adapte a uma equipe consolidada (Acuña já é parte do grupo) do que nomes/talentos que não tenham esse perfil. Mas eu levaria Colo Barco e Santiago Castro."

Tradução: "O Flaco López e Alan Varela na seleção, outro grande acerto de Scaloni."

Tradução: "Não estão preparados para Flaco López."

Tradução: "Que esteja Flaco López e não 'Maravilha' Martínez é insultante."

Tradução: "O Flaco López é responsável que Vitor Roque tenha encontrado sua melhor versão nos últimos jogos."

Tradução: "Não é para desmerecer Flaco López, mas nem em um milhão de anos está acima de Pellegrino."

Tradução: "Leva Flaco López para passear, igual leva todos que sejam amigos do 10 (Lionel Messi)."

Tradução: "Eu gosto da prova de Flaco López. Tem nomes novos interessantes. É alarmante a situação na lateral-direita. Dito isso, gosto da lista."

O atacante do Palmeiras vive grande fase. Se antes a dúvida de Abel Ferreira era entre o argentino e Vitor Roque, agora os dois são titulares lado a lado no ataque alviverde. O centroavante "hermano" marcou seis gols nos últimos sete jogos e, por isso, foi lembrado por Lionel Scaloni.

Lista de Scaloni

GOLEIROS

Dibu Martínez

Walter Benítez

Gerónimo Rulli

DEFENSORES

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Leonardo Balerdi

Juan Foyth

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Julio Soler

MEIAS

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Alan Varela

Leandro Paredes

Thiago Almada

Nicolás Paz

Rodrigo de Paul

Giovani Lo Celso

Claudio Echeverri

Franco Mastantuono

Valentin Carboni

ATACANTES

Giuliano Simeone

Julián Álvarez

Nicolás González

Lionel Messi

Lautaro Martínez

José Manuel López

Os convocados da Argentina disputarão os dois últimos jogos da atual campeã mundial nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a classificação assegurada, a Albiceleste encara Venezuela e Equador.