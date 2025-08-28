Argentinos se dividem sobre convocação de Flaco López: ‘Vai passear’
Atacante do Palmeiras é selecionado por Lionel Scaloni
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina pela primeira vez na carreira. A escolha, definida nesta quinta-feira (28), surpreendeu os torcedores argentinos. Apesar do espanto, muitos gostaram da novidade no elenco da atual campeão mundial. Outros, porém, ficaram descontentes. Veja os comentários abaixo.
Postagem de Lucas Paquetá agita torcedores do Flamengo: ‘Bem-vindo’
Fora de Campo
Bolasie viraliza com provocação ao Atlético-MG após vitória do Cruzeiro
Fora de Campo
Rafael Sóbis exalta reforço do Grêmio: ‘O que mais chamou atenção na minha vida’
Fora de Campo
Tradução: "Acuña e Flaco López não me convencem, mas entendo que neste momento é mais importante que um jogador que se adapte a uma equipe consolidada (Acuña já é parte do grupo) do que nomes/talentos que não tenham esse perfil. Mas eu levaria Colo Barco e Santiago Castro."
Tradução: "O Flaco López e Alan Varela na seleção, outro grande acerto de Scaloni."
Tradução: "Não estão preparados para Flaco López."
Tradução: "Que esteja Flaco López e não 'Maravilha' Martínez é insultante."
Tradução: "O Flaco López é responsável que Vitor Roque tenha encontrado sua melhor versão nos últimos jogos."
Tradução: "Não é para desmerecer Flaco López, mas nem em um milhão de anos está acima de Pellegrino."
Tradução: "Leva Flaco López para passear, igual leva todos que sejam amigos do 10 (Lionel Messi)."
Tradução: "Eu gosto da prova de Flaco López. Tem nomes novos interessantes. É alarmante a situação na lateral-direita. Dito isso, gosto da lista."
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Flaco López é convocado para seleção argentina
O atacante do Palmeiras vive grande fase. Se antes a dúvida de Abel Ferreira era entre o argentino e Vitor Roque, agora os dois são titulares lado a lado no ataque alviverde. O centroavante "hermano" marcou seis gols nos últimos sete jogos e, por isso, foi lembrado por Lionel Scaloni.
Lista de Scaloni
GOLEIROS
Dibu Martínez
Walter Benítez
Gerónimo Rulli
DEFENSORES
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Leonardo Balerdi
Juan Foyth
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Julio Soler
MEIAS
Alexis Mac Allister
Exequiel Palacios
Alan Varela
Leandro Paredes
Thiago Almada
Nicolás Paz
Rodrigo de Paul
Giovani Lo Celso
Claudio Echeverri
Franco Mastantuono
Valentin Carboni
ATACANTES
Giuliano Simeone
Julián Álvarez
Nicolás González
Lionel Messi
Lautaro Martínez
José Manuel López
Os convocados da Argentina disputarão os dois últimos jogos da atual campeã mundial nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a classificação assegurada, a Albiceleste encara Venezuela e Equador.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias