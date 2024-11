Árbitro deixa o Brasileirão e aceita proposta para atuar nos Emirados Árabes

Igor Junio Benevenuto vai trocar o VAR do Brasil pelo dos Emirados Árabes (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 06/11/2024

O árbitro mineiro Igor Junio Benevenuto, de 43 anos, vai deixar de atuar no Campeonato Brasileiro. De acordo com a "Itatiaia", o profissional aceitou uma proposta para atuar no VAR pela Federação de Arbitragem de Dubai, nos Emirados Árabes.

Benevenuto acertou com a Federação de Dubai até março de 2025 e recebeu aval da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Mineira de Futebol para a mudança. Integrante do quadro da Fifa desde 2021, o árbitro atuava no VAR no Brasileirão.

- Estou sumido das escalas e dos jogos por um bom motivo. Estou em Dubai, porque recebi uma proposta para trabalhar como VAR. Vim na semana passada para fechar esse contrato. É um contrato que vai, provavelmente, até março do próximo ano - revelou Benevenuto.

- É minha primeira experiência (no exterior), estou muito feliz. É muito importante para a minha carreira. Um crescimento tanto pessoal quanto profissional. Estou muito feliz com essa grande oportunidade, espero agarrá-la com unhas e dentes e fazer um bom trabalho - completou o árbitro.

Igor Junio Benevenuto vai atuar no VAR nos Emirados Árabes (Foto:Reprodução/Instagram)