Jornalista da Globo critica atuação de Gerson em São Paulo x Cruzeiro: 'Passivo'

A atuação de Gerson na goleada sofrida pelo Cruzeiro por 4 a 1 diante do São Paulo, neste sábado (4), no Morumbis, gerou críticas durante a transmissão. O jornalista Sérgio Xavier Filho não poupou palavras ao analisar o desempenho do meio-campista.

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— Eu confesso que esperava um pouco mais do Gerson. Um pouco mais de vontade mesmo, de garantir um lugar na Copa, de brigar por um lugar, de ser protagonista. Achei o Gerson tão passivo, tão acomodado na função dele. Não é esse o Gerson que eu acho que o Cruzeiro contratou — afirmou.

Em entrevista na zona mista, o camisa 11 revelou o que foi dito no vestiário celeste após a goleada por 4 a 1.

De acordo com o atleta, os jogadores destacaram que precisam sair juntos da situação incômoda em que estão. O time celeste tem apenas sete pontos e está na zona de rebaixamento da competição.

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— Hoje, eu já falei ali antes. O nosso momento é o de falar menos e fazer mais. Um time da grandeza do Cruzeiro nós não podemos perder do jeito que perdemos hoje, é inadmissível. O que foi dito no vestiário é que entramos nessa juntos e temos que sair juntos o mais rápido possível, porque o Cruzeiro não pode estar onde está — revelou o atleta.

Como foi o jogo?

Texto de: Eduardo Stuit.

O São Paulo contou com uma noite inspirada de Ferreirinha e foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis. A equipe comandada por Roger Machado voltou a vencer no Brasileirão com uma goleada por 4 a 1 em cima da Raposa e colocou fim à sequência de três jogos sem vencer. O atacante foi uma escolha do técnico Roger Machado e voltou a ser titular no Tricolor. Artur Jorge conhece sua primeira derrota no comando da Raposa.

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Ferreirinha terminou a partida ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores são-paulinos no Morumbis. O atacante ainda não havia marcado na temporada e havia tido poucas chances como titular. Calleri foi quem abriu o placar, de pênalti, ainda na primeira etapa. O Cruzeiro chegou a diminuir o marcador quando ainda estava perdendo por dois de diferença, mas logo sofreu o terceiro, não reagiu e o quarto saiu nos acréscimos.

Artur foi decisivo para a vitória do São Paulo diante do Cruzeiro, No Morumbis. (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Folhapress)

Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores quarta-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.

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