Após Santos x Palmeiras, Milton Neves manda recado sobre retorno de Neymar

O Santos perdeu de virada para o Palmeiras na última quarta-feira (23), e o resultado motivou uma declaração de Milton Neves sobre Neymar. Em texto no "UOL", o jornalista afirmou que o craque não pode voltar sozinho para o Alvinegro. O comentarista ainda afirmou ter torcido para o atacante não ter assistido ao clássico na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Santos: saiba o que travou a negociação para trazer Neymar

- O time de Pedro Caixinha jogou o segundo tempo com a língua de fora e, como os substitutos não estão à altura, o Alvinegro praiano passou a sofrer duplamente, tanto por falta de fôlego quanto por falta de técnica. Resultado que dá um enorme choque de realidade na equipe da Baixada. Afinal de contas, se quiser ser competitiva para a chegada de Neymar, o craque forjado na Vila não pode desembarcar desacompanhado - escreveu.

- Precisa, pelo menos, que uns quatro nomes cheguem com ele. Caso contrário, a quase certa contratação de Neymar será tão útil quanto o gol do Oscar contra a Alemanha. Ah, e vale a torcida para que ele não tenha assistido ao jogo. Afinal de contas, ainda dá muito tempo de desistir deste quase certo retorno - completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Autor do gol do Santos no jogo, Guilherme comemorou imitando o gesto de Neymar, e em seguida, simulou uma assinatura com as mãos. Torcedores se empolgaram com a atitude do jogador alvinegro. No intervalo, o atleta afirmou que a celebração foi motivada pelo filho, que é fã do atacante do Al-Hilal.

Possível retorno de Neymar ao Santos

A situação contratual de Neymar com o Al-Hilal é o maior empecilho para o retorno. O clube, que não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física do jogador e ao fato do atleta ocupar uma vaga de estrangeiro no elenco, não está disposto a rescindir o contrato do atacante, que vai até junho deste ano. Por outro lado, Neymar também não aceita encerrar seu vínculo sem receber o valor referente ao restante do contrato.

continua após a publicidade