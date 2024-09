Brasileiro na F1 em 2025? Sauber exalta Bortoleto: ‘Grande talento’

Gabriel Bortoleto corre na F2 atualmente (Foto: Divulgação / McLaren)







Publicada em 06/09/2024

O grande mistério restante no grid da Fórmula 1 para 2025 está na escalação de pilotos da Sauber. Enquanto Nico Hülkenberg está confirmado no time para a temporada que vem, o segundo assento segue vago e, segundo Mattia Binotto, chefe interino da equipe, vários pilotos disputam o posto. Ainda assim, o italiano fez questão de elogiar o “grande talento” de Gabriel Bortoleto.

O brasileiro é o campeão da F3 2023 e um dos fortes candidatos à vaga na equipe, que vai se tornar Audi em 2026. No momento, Bortoleto está na F2 e com grandes performances, incluindo uma vitória heroica na corrida 2 na Itália, além de ocupar atualmente a segunda posição do campeonato.

No entanto, Binotto destacou que ainda não tem uma definição quanto ao segundo piloto do time para 2025. Além disso, o dirigente destacou que a lista de potenciais candidatos também conta com outros nomes, como o de Théo Pourchaire, reserva da Sauber.

- O Théo é piloto reserva hoje, então de alguma forma já faz parte da família e sem dúvida está na lista. Gabriel está indo muito bem na F2, acho que já mostrou ser um grande talento e certamente estamos olhando para o que está fazendo, assim como olhamos para muitos outros. Não vejo que estes sejam os únicos nomes, há muitos outros na lista, com grande potencial, expertise, experiência - destacou.

- É uma questão de julgarmos o que é mais importante a curto, médio e longo prazo, e seguirmos um plano claro. Hoje, realmente não tenho uma resposta - afirmou.

No momento, a Sauber vive um dilema a respeito da escolha do perfil do segundo piloto. A equipe pode priorizar um veterano, como Valtteri Bottas, que busca uma renovação contratual, ou ir atrás de um jovem talento para o futuro. Segundo Binotto, a equipe ainda “não tem condições de responder” essa questão.

- Só estou aqui há algumas semanas, então ainda é cedo. Mas é algo que precisamos julgar: estamos buscando experiência ou outra coisa? Este é um projeto que visa o longo prazo, então a questão é saber qual é o melhor para nós a partir de agora até o objetivo final - analisou.

- Buscamos ter experiência a curto prazo e depois mudar para algo diferente? Precisamos decidir, mas hoje não temos condições de responder. Certamente estamos ouvindo todos os potenciais pilotos e avaliando os prós e contras - disse.

Apesar das incertezas ao redor da escolha da Sauber, Binotto pregou urgência na decisão e disse que quer definir o piloto “o mais rápido possível” para dar um fim às especulações.

- Vamos decidir o mais rápido possível, sem dúvida, porque precisamos montar a equipe para o próximo ano e para o futuro. Também precisamos acabar com as especulações, porque isso não é do nosso interesse, mas, até agora, não há decisão sobre o que será melhor - encerrou.

Agora, a Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.