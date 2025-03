Galvão Bueno descarta pedido de fãs e nega narração de esporte na Band

O narrador Galvão Bueno descartou os pedidos dos fãs de Fórmula 1 e não irá retornar as transmissões da modalidade na Band. O pedido dos telespectadores surgiu após, Sérgio Maurício, responsável por narrar as emoções do esporte na temporada passada, ser afastado da emissora. A decisão aconteceu após uma polêmica do comunicador com a deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

De acordo com a apuração do portal "F5", da "Folha de São Paulo", a decisão de Galvão Bueno não é baseada em questões contratuais. Não existe nenhum cláusula contratual nos acordos do narrador, que inviabilizariam a participação nas transmissões da Fórmula 1.

A motivação de não retornar as narrações no automobilismo aconteceu por conta da longa temporada do esporte. Galvão entende que não tem mais condições de realizar determinado trabalho. Assim, ele deve colecionar apenas participações nas transmissões do esporte na Band.

Apesar de ter dito "não" a Fórmula 1, Galvão não descartou a proposta da Amazon Prime para retornar as transmissões do Campeonato Brasileiro. Ele irá narrar 18 partidas do Brasileirão e/ou da Copa do Brasil de 2025. Grandes clássicos e partidas decisivas serão as prioridades.

O acordo aconteceu após a plataforma de streaming fechar um acordo de transmissão com a LFU (Liga Forte União). Ao todo, 38 partidas dos times presentes no grupo, que contém clubes como Vasco, Corinthians, Fortaleza e Fluminense, serão transmitidas pela Amazon em 2025. O vínculo tem prazo de quatro anos, ou seja, se encerrará apenas em 2029.

Galvão Bueno na Band

O narrador está de volta à emissora depois de 44 anos. Na nova fase da carreira, ele agora irá apresentar o "Galvão e Amigos", programa que vai debater o futebol brasileiro nas segundas-feiras à noite, formato similar ao antigo "Bem, Amigos", do SporTV.

O lendário narrador iniciou a carreira no canal, tendo se destacado justamente pela transmissão da Fórmula 1. A primeira passagem por lá aconteceu entre os anos de 1977 e 1981. Posteriormente, ele foi contratado pela Rede Globo, onde se eternizou como um dos maiores narradores da comunicação brasileira.