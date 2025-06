Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense representaram muito bem o Brasil no Mundial clubes após quatro estreias soberanas. Com duas vitórias e dois empates sem gols, os quatro clubes brasileiros concluíram invictos suas estreias no mundial. Este bom desempenho trouxe a tona uma fala antiga do Craque Neto, sobre Porto e Benfica, clubes europeus também no Mundial de Clubes.

- Se o Porto ou o Benfica vierem jogar o Campeonato Brasileiro, não ficam entre os 4 primeiros colocados - declarou Craque Neto em edição anterior de "Os Donos da Bola".

Palmeiras e Porto fizeram jogo duro no Mundial de Clubes

Teria sido Palmeiras 0 x 0 Porto "a prova viva" do que defendeu o ex-jogador Neto? Alternando superioridade na partida, os clubes fizeram um jogo disputado do início ao fim, na estreia dos dois times no Mundial de Clubes. Fato é que não houve abismo entre as duas equipes, equilíbrio é a palavra que resume a partida.

Palmeiras depende apenas dos próprios resultados para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Importante lembrar que, antes da pausa para o Mundial, o Palmeiras deixou o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, além de estar classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando encara o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 13h (de Brasília). Posteriormente, a delegação retorna à Carolina do Norte antes de viajar até a Flórida para o confronto diante do Inter Miami, de Lionel Messi.

Porto e Benfica enfrentam Inter Miami e Auckland City, respectivamente.