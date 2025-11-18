Após gols de Kadir, torcedores do Botafogo mandam recado a Ancelotti

O Botafogo contou com a estrela do jovem atacante panamenho Kadir e garantiu a vitória de virada contra o Sport pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (18). Após a partida, os torcedores alvinegros mandaram um recado ao técnico Davide Ancelotti nas redes sociais.

Comentarista vê erros de Vitinho em gols do Sport contra o Botafogo: 'Bobeira'

A equipe pernambucana fez um primeiro tempo melhor e foi para o intervalo com a vitória parcial por 2 a 1. A história começou a mudar quando Kadir recebeu de Danilo e bateu firme para marcar seu primeiro gol como profissional. Já nos acréscimos, o jovem panamenho acertou um chute de rara felicidade e garantiu mais uma vitória para o Botafogo neste Brasileirão.

Nas redes sociais, os torcedores do Glorioso mandaram um recado para o técnico Davide Ancelotti e pediram a titularidade da jovem promessa. Confira abaixo.

Com o resultado, o Botafogo ultrapassou o Bahia e assumiu a 5ª colocação, com 55 pontos somados. A equipe segue lutando por uma vaga na próxima fase de grupos da Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Já o Sport irá disputar a Série B em 2026.

Como foi Botafogo x Sport?

Texto por: Leonardo Bessa

Pressionado pela necessidade do resultado, o Botafogo se viu em situação de extremo desconforto diante de seu torcedor ao fazer um primeiro tempo abaixo das expectativas. O Sport, já pensando em 2026, aproveitou tal cenário, foi "leve" para o gramado e deu trabalho.

O Leão da Ilha deu os dois primeiros golpes e arrancou vaias do torcedor alvinegro. Aos 13 e 27 minutos, Léo Pereira e Rafael Thyere, respectivamente, balançaram a rede de Léo Linck e abriram 2 a 0 para o time visitante. Davide Ancelotti ouviu os gritos de "burro" e muitos protestos.

O baque sofrido fez o Botafogo, ao menos, diminuir logo no lance seguinte e levar para os 45 minutos finais a decisão. Alex Telles fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para Artur, que dominou e finalizou com força para tirar do alcance de Gabriel. Ainda na primeira etapa, o Alvinegro perdeu Chris Ramos por lesão, e jovem panamenho Kadir, do sub-20, foi acionado.

Muito acionado, Kadir não decepcionou e deixou tudo igual no Nilton Santos aos 12 minutos. Danilo fez passe por elevação e o centroavante recebeu no pivô, girou e bateu bonito no canto direito. Só o primeiro do garoto, que foi quem resolveu a situação.

Kadir marcou dois gols na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

O gol deu esperança ao Botafogo, que empilhou chances desperdiçadas ao longo da segunda etapa. Em contra-ataque foram três, com Artur, Savarino e Barrera. Jogo nervoso e resolvido nos acréscimos por quem merecia uma chance no time principal.

Aos 49 minutos do segundo tempo, o gol que deu a vitória ao Botafogo em uma grande virada. Danilo criou novamente na entrada da área e achou Kadir, que girou e soltou uma pancada no ângulo para confirmar os três pontos. Roteiro de filme paras a joia panamenha.