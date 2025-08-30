menu hamburguer
Após flagra, atriz diz que ‘está conhecendo melhor’ atacante do Palmeiras

Casal foi flagrado em jantar romântico nesta semana, em São Paulo

Palmeiras comemora gol diante do Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)
imagem cameraFlaco Lopéz e Vitor Roque comemoram gol pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Breno Prata
Dia 30/08/2025
23:25
O atacante do Palmeiras, Flaco López, foi flagrado aos beijos com a atriz e influenciadora Ana Livya Padilha, na última quinta-feira (28). O casal foi fotografado durante jantar romântico, em São Paulo, e gerou especulações nos internautas sobre um possível namoro.

A atriz é conhecida pela participação na novela Chiquititas, exibida entre 2013 e 2015 no SBT. De acordo com a assessoria de imprensa de Ana Livya, segundo relatado à "Revista Quem", a relação com o atacante palmeirense ainda não tem o status de namoro. Em nota, os representantes afirmaram: “O que podemos confirmar neste momento é que os dois estão se conhecendo melhor".

Ana Lyvia Padilha não assume um relacionamento desde o ano passado, quando rompeu com o empresário Bruno Gomes, pai de seu filho, Zulu, de 2 anos. A atriz anunciou o afastamento da televisão, para se dedicar à maternidade.

Flaco López vive grande fase com a camisa do Palmeiras, nesta temporada. Em 43 jogos disputados, o atacante marcou 17 gols e contribuiu com três assistências. Neste domingo (31), o Verdão visita o rival Corinthians, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Palmeiras encerra preparação para o clássico

Palmeiras treinou forte na manhã deste sábado (30), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo (31). Este, aliás, será o sétimo e último Derby das equipes nesta temporada, que já contou com decisão do Estadual e oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira deve fazer duas mudanças na equipe titular.

Os rivais estão em uma situação diferente na tabela de classificação do campeonato. Enquanto o Verdão é o vice-líder com 42 pontos, e dois jogos a menos que a maioria dos times, o Timão é o 11°, com 25.

A grande novidade para o Derby deve ser o retorno de Aníbal Moreno para o time titular. O volante cumpriu suspensão na última rodada e volta á ficar à disposição da comissão técnica. Na lateral-direita, a tendência é que Giay também volte ao time, já que no último jogo Khellven assumiu a posição. Com isso, o Verdão deve ter força máxima para o duelo contra seu principal rival.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O zagueiro Gustavo Gómez durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

