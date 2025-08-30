Após flagra, atriz diz que ‘está conhecendo melhor’ atacante do Palmeiras

O atacante do Palmeiras, Flaco López, foi flagrado aos beijos com a atriz e influenciadora Ana Livya Padilha, na última quinta-feira (28). O casal foi fotografado durante jantar romântico, em São Paulo, e gerou especulações nos internautas sobre um possível namoro.

A atriz é conhecida pela participação na novela Chiquititas, exibida entre 2013 e 2015 no SBT. De acordo com a assessoria de imprensa de Ana Livya, segundo relatado à "Revista Quem", a relação com o atacante palmeirense ainda não tem o status de namoro. Em nota, os representantes afirmaram: “O que podemos confirmar neste momento é que os dois estão se conhecendo melhor".

Ana Lyvia Padilha não assume um relacionamento desde o ano passado, quando rompeu com o empresário Bruno Gomes, pai de seu filho, Zulu, de 2 anos. A atriz anunciou o afastamento da televisão, para se dedicar à maternidade.

Flaco López vive grande fase com a camisa do Palmeiras, nesta temporada. Em 43 jogos disputados, o atacante marcou 17 gols e contribuiu com três assistências. Neste domingo (31), o Verdão visita o rival Corinthians, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Palmeiras encerra preparação para o clássico

📝 Texto: Rafaela Cardoso

O Palmeiras treinou forte na manhã deste sábado (30), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo (31). Este, aliás, será o sétimo e último Derby das equipes nesta temporada, que já contou com decisão do Estadual e oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira deve fazer duas mudanças na equipe titular.

Os rivais estão em uma situação diferente na tabela de classificação do campeonato. Enquanto o Verdão é o vice-líder com 42 pontos, e dois jogos a menos que a maioria dos times, o Timão é o 11°, com 25.

A grande novidade para o Derby deve ser o retorno de Aníbal Moreno para o time titular. O volante cumpriu suspensão na última rodada e volta á ficar à disposição da comissão técnica. Na lateral-direita, a tendência é que Giay também volte ao time, já que no último jogo Khellven assumiu a posição. Com isso, o Verdão deve ter força máxima para o duelo contra seu principal rival.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.