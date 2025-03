Brasileirão: Globo transmite duelo de gigantes no sábado na primeira rodada

A CBF detalhou a primeira rodada da Série A do Brasileirão, que acontece no fim de março. A Globo escolheu o confronto entre Palmeiras e Botafogo, que acontece no sábado (29), às 16h30, no Allianz Parque. No domingo (30), a Record exibe o duelo entre Vasco e Santos, em São Januário.

continua após a publicidade

➡️ CBF detalha primeira rodada do Brasileirão 2025; onde assistir a cada jogo

Diferente dos últimos anos, em que a Globo exibia o Brasileirão quase que exclusivamente, em 2025, outros canais também transmitirão jogos. Nesta temporada, os jogos também serão exibidos na Record, Amazon Prime Video e Cazé TV. Canais da Globo, Sportv e Premiere também farão transmissões.

O jogo da Amazon Prime Video da primeira rodada será entre Cruzeiro e Mirassol, no sábado (29), às 18h30. Assim como a Record, a Cazé TV também exibe o confronto entre Vasco e Santos. O Sportv vai passar os confrontos entre Flamengo e Internacional, e São Paulo e Sport. O Premiere mostra todos os jogos, com exceção de Cruzeiro e Mirassol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Divisão dos direitos de transmissão do Brasileirão

O contrato entre a Record e a Liga Forte União, que prevê o pagamento de cerca de R$ 215 milhões anuais pela transmissão de 38 jogos por temporada, inicia em 2025 e vai até o final de 2027. Este acordo sinaliza uma nova fase nas transmissões de futebol no Brasil, que teve a Globo como principal emissora em TV aberta por nove anos. A última vez que a Globo compartilhou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro foi em 2015, com a Band. CazéTV e Prime Video também vão exibir jogos da LFU.