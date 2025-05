Rizek dá forte declaração após eliminação do Corinthians: ‘Mais baixa da história’

O Corinthians perdeu para o Huracán por 1 a 0 e está fora da Sul-Americana. Visando a disputa da decisão do Campeonato Argentino, os donos da casa entraram com apenas dois titulares no duelo realizado no El Palacio, em Buenos Aires. Após o fim do jogo, André Rizek publicou uma forte declaração no seu "X" pessoal.

- Sufoco contra time semi-amador da Venezuela; 3 x 0 do Barcelona (do Equador); emendar eliminação da Pré Libertadores com 3o lugar em grupo de Sul-Americana, incapaz de marcar um gol nos reservas do Huracán. Talvez seja a página internacional mais baixa da história corintiana - disse Rizek.

Corinthians eliminado

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.

Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana (Foto: Luis ROBAYO / AFP))

✅ FICHA TÉCNICA

HURACÁN 1 X 0 CORINTHIANS

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Palacio, Buenos Aires, Argentina

🥅 Gols: Watson (2'/2ºT) (HUR)

🟨 Cartões amarelos: Cantillo (HUR); Cacá (COR); Leonel Pérez (HUR)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

HURACÁN (Técnico: Cristian Chambian)

Meza; De La Fuente, Fabio Pereyra, Goitea e Lescano; Leonel Pérez (Ojeda), Victor Cantillo (Carrizo), Franco Watson e Rodrigo Cabral; Leonardo Sequeira e Gabriel Alanís (Ábila)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon (Igor Coronado) e Carrillo; Romero (Garro) e Memphis