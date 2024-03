Karoline Lima deixa de seguir Militão em rede social

Éder Militão e Karoline Lima no aniversário de um ano de Cecília (Foto Divulgação / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 15:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A influencer Karoline Lima não segue mais o jogador Éder Militão, do Real Madrid, no Instagram, apontaram fãs nas rede sociais. Já o zagueiro continua seguindo sua ex-namorada, com a qual tem uma filha de quase 2 anos, Cecília. A informação é do "UOL".

Os dois namoraram entre 2021 e 2022, e o conturbado término, que envolveu até processo judicial, foi anunciado quatro dias antes do nascimento da filha dos dois.

Em fevereiro deste ano, Karoline assumiu o namoro com o jogador Léo Pereira, do Flamengo. Já Militão estaria namorando Tainá Castro, ex do rubro-negro. Os atletas atuam na mesma posição e é possível que ambos apareçam em convocações do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior

Léo Pereira está em boa fase e vive até seu momento artilheiro. Apelidado de “Karolino”, o jogador é um dos destaques do Flamengo em 2024.