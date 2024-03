Nicole Bahls pede desculpas por não saber da morte de Pelé: ‘Estava desligada’

Nicole Bahls ficou chocada ao saber da morte de Pelé (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 16:29 • Rio de Janeiro (RJ)

A modelo Nicole Bahls, apresentadora do “Colônia Bahls”, pediu desculpas à família de Pelé, em entrevista ao "Gshow", por ficar surpresa ao saber na semana passada durante o programa que o Rei do Futebol havia morrido.

- Estava meio desligada e não sabia (da morte de Pelé no dia 29 de dezembro de 2022). Levei um susto na hora. É que a gente vê tantas notícias do Pelé, que esquece que ele não está vivo. Vi que viralizou nas redes sociais, mas às vezes é desrespeitoso com a família dele - afirmou.

A "gafe" aconteceu durante uma brincadeira de “Quem Sou Eu?” no programa, disponibilizado no YouTube, do Multishow, com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close.

Nicole pediu desculpas aos familiares de Pelé:

- Queria pedir desculpas a eles. Isso não é uma brincadeira, né? É uma partida, e partida é uma coisa muito triste.