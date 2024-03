Djokovic imita Cristiano Ronaldo em pelada em Indian Wells e viraliza; veja

Djokovic jogou pelada antes de estrear em Indian Wells (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 12:56 • Indian Wells (EUA)

Novak Djokovic jogou uma "pelada" com outros tenistas, na sexta-feira (8), antes de estrear no Masters 1000 de Indian Wells, e viralizou ao marcar um gol e fazer um misto do famoso "siu" de Cristiano Ronaldo com gesto do marfinense Didier Drogba para comemorar. As informações são do "ge"



O número 1 do mundo e Stefanos Tsitsipas, 11º do ranking, disputaram a partida com cinco jogadores em cada time. Quando conseguiu passar a bola por entre as pernas do amigo grego e marcar um gol, o sérvio abriu os braços como o ex-jogador Drogba, ídolo do Chelsea, e logo emendou o gesto com o "siu" de Cristiano Ronaldo. Veja abaixo a comemoração:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Djokovic vai enfrentar o australiano Aleksandar Vukic, número 69 do ranking mundial, neste sábado (9), na estreia no torneio californiano. Já Tsitsipas venceu o francês Lucas Pouille na sexta-feira, por 2 sets a 0, parciais 6/3 e 6/2.