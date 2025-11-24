Após 11 anos de Globo, jornalista é anunciado pela TNT Sports

A TNT Sports anunciou a contratação do apresentador e repórter Guido Nunes, que atuou por 11 anos na Globo. O jornalista esportivo chega para comandar o programa Último Lance, que encerra a grade de programação da marca em dias de transmissões da UEFA Champions League e do Paulistão.

Guido Nunes estreia na apresentação do Último Lance nesta terça-feira (25), a partir das 19h45, após a conclusão dos jogos da UEFA Champions League. O programa é exibido na plataforma de streaming HBO Max, no canal de TV por assinatura TNT e no perfil da TNT Sports no YouTube.

- Chegar à TNT Sports para apresentar o 'Último Lance' é um desafio que abraço com muita alegria. Sempre tive muita vontade de trabalhar com jogos da UEFA Champions League. E não tem lugar melhor do que a "Casa da Champions" para poder concretizar esse desejo antigo. A TNT Sports é uma referência na cobertura do maior campeonato de futebol de clubes do mundo e tem no seu DNA a excelência com a qual trata esse produto que é tão fascinante. Fazer o Paulistão também é algo que me deixa muito animado. Os jogos que movimentam não só o Estado de São Paulo, mas o Brasil, no início da temporada, com partidas incríveis, estádios lotados e muitas histórias pra gente contar. Meu objetivo é contribuir da melhor maneira possível com os debates, garantindo o nível de excelência da TNT Sports que o público brasileiro está acostumado. Que seja uma temporada incrível - disse Guido Nunes.

Com mais de 15 anos de experiência na área, Guido Nunes atuou como apresentador e repórter da Globo e do Sportv por mais de uma década. Cobriu quatro Copas do Mundo, incluindo a final do Mundial do Brasil em 2014, e quatro edições dos Jogos Olímpicos. Em sua carreira, o profissional já entrevistou grandes nomes do esporte mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Roger Federer e Usain Bolt, e esteve presente em finais de UEFA Champions League, Libertadores, Copa América e Copa do Brasil.