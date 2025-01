Danilo ‘faz as pazes’ com torcedor do Flamengo que detonou o lateral; veja

Apresentado nesta quinta-feira no Flamengo (30), Danilo foi ao Maracanã para assistir ao jogo contra o Sampaio Correa pelo Campeonato Carioca. No estádio, o lateral-direito encontrou o "Chapolin Rubro-Negro", torcedor do clube que criticou o jogador por não atender os flamenguistas no desembarque no aeroporto do Galeão.

Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (30) e deixou o aeroporto por um terminal alternativo, sem passar por torcedores ou pela imprensa. Alguns rubro-negros, como o "Chapolin", ficaram frustrados com a situação. O torcedor e Danilo conversaram antes da bola rolar no Maracanã, em momento gravado pela "FlaTV".

