O caso ocorreu na saída de uma casa noturna em São Paulo. No boletim, Rayssa conta que após o fim da balada, ela entrou no banco traseiro do carro dirigido por Antony. Ao lado dele, estava Mallu Ohana, com quem o jogador estava acompanhado naquela noite. O outro passageiro do carro era o cabelereiro do atacante, conhecido como Rafael Cortes.