Mais um capítulo das sobre as acusações de Gabriela Cavallin contra Antony. Nesta quarta-feira (6), a DJ conseguiu recuperar mensagens que, segundo ela, foram editadas pelo jogador no celular de seu amigo, Cleyton Silva. O jornal "EXTRA" publicou as conversas entre ela e o rapaz, um dia depois da briga que acabou numa lesão corporal grave, com o dedo da DJ cortado.