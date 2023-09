A declaração de Karolina Lima sobre uma possível volta com Éder Militão agitou os fãs do casal. Na última quinta-feira (7), durante o The Town, a influenciadora disse ao portal "Uol" que os rumores do retorno com o jogador do Real Madrid 'não incomodam'. A modelo tem uma filha, Cecília, de 1 ano, com o jogador da Seleção Brasileira, e passou recentemente uma temporada na casa do ex, em Madrid.