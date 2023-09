A grande decisão da Copa do Mundo de Basquete 2023 está definida: Alemanha e Sérvia entrarão em quadra para disputar o título mundial. E, para o comentarista da ESPN Guilherme Giovannoni, essa será a partida de consagração do jogo coletivo. O encontro entre os dois países será transmitido com exclusividade pela ESPN 2 no domingo (10), às 9h40.