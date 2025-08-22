Cristiano Ronaldo vai transmitir show de cantor brasileiro; entenda

O canal no Youtube do astro português Cristiano Ronaldo completou um ano nesta quinta-feira (21). Em meio às comemorações, o craque revelou uma grande atração para a comemoração do aniversário. O cantor sertanejo Luan Santana fará um show exclusivo, neste sábado, às 16h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O anúncio foi feito nas redes sociais do atacante e do sertanejo em um vídeo em que CR7 vai escolhendo algumas opções até revelar a grande atração do aniversário de seu canal. Confira.

A relação entre Cristiano Ronaldo e Luan Santana não é de agora. Assumidamente fã do cantor brasileiro, o craque o contratou para passar a virada do ano de 2023 para 2024 em sua festa particular. A ocasião também marcou a comemoração do aniversário da mãe de CR7, que faz aniversário no dia 31 de dezembro e também é fã do cantor.

continua após a publicidade

Canal de Cristiano Ronaldo

Lançado em agosto do ano passado, o canal foi considerado o mais rápido a atingir a marca de 1 milhão de inscritos na história do Youtube. O feito foi atingido apenas uma hora, após o lançamento. Atualmente, mais de 76,5 milhões de pessoas seguem a página.

Cristiano Ronaldo revela detalhes sobre bastidores de sua vida particular, dentro ou fora dos campos, além de receber convidados. Em novembro, o português recebeu MrBeast, considerado o maior youtuber do mundo. A entrevista ultrapassou 60 milhões de visualizações.

continua após a publicidade