Andreoli revela time do coração, questiona Cléber Machado, e narrador responde

Após a rodada do Brasileirão do último domingo (21), o programa 'Esporte Record' contou com uma revelação do apresentador Felipe Andreoli. Questionado por Cléber Machado sobre o time do coração, o jornalista não ficou em cima do muro e aproveitou para devolver a pergunta ao narrador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Você tem time Andreoli? - questionou Cléber Machado.

- Eu tenho um time. Você fala o seu que eu falo o meu - rebateu Andreoli, que hoje apresenta reality shows na Record.

- O meu é Jornalismo Futebol Clube - brincou o narrador.

- Foi uma coisa que eu pensei por muito tempo. Gostaria de ter feito isso antes, mas a gente trabalhava na mesma empresa (Globo) e você sabe como era lá. Eu não queria mais me privar, privar meus filhos e as pessoas que conhecem meu trabalho. Eu sou corinthiano - respondeu Andreoli.

➡️ Cleber Machado revela justificativa de direção da Globo para demissão

Trajetória de Andreoli na Globo

Felipe Andreoli chegou à Rede Globo em dezembro de 2014, após ter destaque como repórter do CQC, antigo programa da Band. Inicialmente, apresentava o programa esportivo de humor Extra Ordinários, junto com Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá, no Sportv. No período, também chegou a ser repórter do programa Encontro, na TV aberta.

continua após a publicidade

➡️ Cléber Machado é único brasileiro com poder de voto na Bola de Ouro

Posteriormente, o apresentador assumiu uma participação maior na grade de esporte da emissora. Em 2017, Andreoli passou a ser o âncora do Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, o jornalista assumiu o Globo Esporte na região de São Paulo, função que desempenhava até o acerto da saída, em outubro do ano passado.