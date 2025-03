André ‘Balada’ assume presidência de clube carioca; veja

André "Balada", ex-atacante com passagens por grandes clubes do futebol nacional, anunciou um novo passo na carreira fora dos gramados. Conforme divulgado nesta terça-feira (25), ele irá assumir a presidência da Cabofriense.

A iniciativa marca uma nova fase para o clube da região de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os principais objetivos da instituição com a chegada do ex-atacante a presidência é fortalecer a relação com a comunidade local e concretizar o retorno à elite do futebol carioca. Atualmente, o Cabofriense disputa a Série A2 do Campeonato Carioca.

- Mais um grande desafio para 2025! Agora, oficialmente, assumo a presidência da Cabofriense, o clube da minha cidade e que me abriu as portas para o futebol. É hora de voltar para casa, criar oportunidades para os jovens da nossa região e recolocar a Cabofriense no lugar que ela merece: a elite do futebol carioca! - publicou André, em primeiro pronunciamento como presidente do clube nas redes sociais.

Relação de André com a Cabofriense

O ex-jogador nasceu e cresceu na cidade de Cabo Frio, sede do clube, localizada na reigão dos lagos do Rio de Janeiro. André iniciou a carreira no futebol pelo clube tricolor, antes de ganhar destaque nas categorias de base e se mudar para o estado de São Paulo, onde defendeu o Santos.

No clube santista, o antigo atacante alcançou o sucesso de se tornar jogador profissional. Em campo, ele teve com passagens por grandes clubes nacionais, como Vasco, Grêmio, Atlético-MG e Corinthians. Além disso, André também chegou a jogar na Europa, pelo Sporting, de Portugal, em 2016.

A carreira como jogador se encerrou justamente onde ela começou; no Cabofriense. Em setembro do ano passado, ele decidiu pendurar as chuteiras após passar um curto período como jogador do clube tricolor, para seis meses depois, assumir a presidência.