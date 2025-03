Técnicos da Série A: quantidade de brasileiros e estrangeiros

O Campeonato Brasileiro começa no final de semana e, mais uma vez, será marcado pela quantidade de treinadores estrangeiros, são nove neste ano. O torneio segue a globalização no planeta do futebol e tem cada vez mais técnicos de fora do país.

Os últimos três títulos do Brasileirão foram conquistados por treinadores portugueses: Abel Ferreira venceu dois com o Palmeiras, em 2022 e 2023, e Artur Jorge conquistou o título com o Botafogo, em 2024.

O aumento de treinadores estrangeiros teve como marco o título nacional do Flamengo em 2019, conquistado por Jorge Jesus. Desde então, o número de técnicos estrangeiros na competição tem crescido exponencialmente.

No último ano, oito treinadores estrangeiros iniciaram o Brasileirão. Nesta temporada, houve um aumento, com nove no total. Entre eles, cinco são portugueses, que têm se destacado na competição, e quatro são argentinos, atraídos pelo poder econômico do futebol brasileiro, que se sobressai sobre o dos "hermanos".

Abel Ferreira treina o Palmeiras desde 2020 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Brasileiros em busca da recuperação

O último treinador brasileiro a conquistar a competição foi Cuca, com o Atlético-MG, em 2021. Neste ano, ele retornou ao Galo e busca o título novamente. Além dele, outros dois treinadores brasileiros venceram o torneio: Fábio Carille, atualmente no Vasco, campeão em 2017 com o Corinthians, e Rogério Ceni, do Bahia, que venceu em 2020 pelo Flamengo.

Cuca é o último treinador brasileiro a ser campeão na Série A (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Raio-X dos treinadores

Distribuição geral:

Brasileiros: 11 (55%)

Estrangeiros: 9 (45%)

Divisão por nacionalidade:

Brasil: 11 técnicos (55%)

Argentina: 4 técnicos (20%)

Portugal: 5 técnicos (25%)

Técnicos brasileiros (11):

Cuca (Atlético-MG) Rogério Ceni (Bahia) Léo Condé (Ceará) Filipe Luís (Flamengo) Mano Menezes (Fluminense) Roger Machado (Internacional) Fábio Matias (Juventude) Rafael Guanaes (Mirassol) Fernando Seabra (RB Bragantino) Fábio Carille (Vasco) Thiago Carpini (Vitória)

Técnicos argentinos (4):

Ramón Díaz (Corinthians)

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)

Gustavo Quinteros (Grêmio)

Zubeldía (São Paulo)

Técnicos portugueses (5):