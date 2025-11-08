O Vasco perdeu para o Juventude por 3 a 1, neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, a comentarista Ana Thaís Matos não perdoou a atuação do atacante Andrés Gómez.

O jogador deixou o gramado aos 25 minutos do segundo tempo para a entrada do também atacante Vegetti. Durante a mexida, na transmissão da Globo, Ana Thaís Matos criticou Andrés Gómez e a partida da equipe de Fernando Diniz.

- Partida muito ruim do Andrés Gómez. Errou praticamente tudo que tentou desde o início da partida. É um jogador muito solícito, muito forte, corre bastante, mas hoje esteve muito abaixo. O Vasco teve poucas oportunidades no segundo tempo e ele não ajudou em nada - iniciou a comentarista, antes de falar sobre a partida da equipe do Vasco.

- São três derrotas seguidas. O time vai perdendo aquela confiança. Os jogadores não tentam mais aquela jogada criativa. O Vasco fez uma partida bastante burocrática hoje. Tentou esperar uma jogada individual do Coutinho ou do Rayan - concluiu.

Como foi Vasco x Juventude

Vasco e Juventude entraram em campo precisando da vitória por motivos distintos, e apoiado pelo seu torcedor o time carioca começou propondo o jogo. Puxada especialmente pelos avanços de Coutinho e Nuno Moreira pelo lado esquerdo, a equipe de Fernando Diniz era mais incisiva. E abriu o marcador aos 26, em cabeceio à queima-roupa de Rayan.

Mas, a partir daí, o Vasco que se mostrava concentrado passou a errar passes em zonas perigosas do meio-campo e da defesa. E o Juventude, que logo após sofrer o gol mudou o esquema de jogo, começou a se insinuar. Empatou o jogo aos 38 em belo chute de primeira de Marcelo Hermes, e virou aos 45 com o ex-vascaíno Nenê, que aproveitou erro na saída de Leo Jardim.

Com o revés parcial, Fernando Diniz resolveu mexer no time no intervalo. Tchê Tchê entrou na vaga de Hugo Moura, mas o time seguiu tendo problemas na armação. Depois, Matheus França entrou na vaga de Nuno Moreira, mas a alteração também pouco acrescentou para mudar o panorama.

Com o tempo passando, o Juventude se fechou ainda mais e passou a gastar o tempo a cada marcação. Sem criatividade, o Vasco decidiu tentar o chuveirinho, pela direita e pela esquerda. A partir daí, o goleiro Jandrei começou a se consagrar. Para completar, nos acréscimos Ewerthon ainda marcaria o terceiro, após contragolpe.