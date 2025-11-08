Nuno ou Jardim? Ex-jogador aponta responsável por falha em Vasco x Juventude

O Vasco saiu na frente, mas tomou a virada, do Juventude no primeiro tempo do confronto, deste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. O segundo gol da equipe alviverde foi protagonizado por uma falha no setor defensivo do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o ex-jogador Richarlyson apontou o principal responsável pela origem do gol da virada. Para ele, tanto o goleiro Léo Jardim, quanto o atacante Nuno Moreira, erram no lance.

- É um contexto. Os dois falham. O Léo sabe que o Nuno está de costas, e assim, pode não saber quem está próximo para marcá-lo. Mas o goleiro sabe que poderia ter feito outro tipo de jogada - analisou o atual comentarista dos canais Globo.

continua após a publicidade

A jogada aconteceu aos 45 minutos da primeira etapa. A partida se encontrava empatada. Foi então, que o arqueiro arriscou uma saída de bola ousada, que deu errado e resultou no gol da virada do Juventude.

Léo Jardim tinha opções na lateral, mas optou a tocar para Nuno Moreira, que se encontrava no meio, entre marcadores. A ação não foi precisa e resultou no desarme do atacante. Na sequência, a bola caiu nos pés de Nenê, que com muita categoria finalizou para marcar.