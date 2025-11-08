menu hamburguer
Fora de Campo

Rayan marca e leva torcedores do Vasco à loucura: 'Boa noite'

Jogador abriu o placar no confronto contra o Juventude, pelo Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
18:43
Rayan marcou primeiro gol do confronto entre Vasco x Juventude (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Rayan marcou primeiro gol do confronto entre Vasco x Juventude (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O Vasco saiu na frente do placar no confronto contra o Juventude, deste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. O responsável por balançar as redes foi o atacante Rayan, que levou os torcedores do clube carioca à loucura.

O gol aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Philippe Coutinho acertou um lançamento preciso para Lucas Piton, na ponta esquerda. O lateral chegou até a linha de fundo e cruzou para área adversária.

Lá, estava Rayan, livre entre os zagueiros do Juventude para cabecear. A finalização da joia das categorias de base do Vasco não saiu precisa, mas Jandrei, que chegou a encostar na bola antes dela entrar, não conseguiu realizar a defesa. Veja a repercussão do lance abaixo:

