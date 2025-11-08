menu hamburguer
Erro de jogador em Vasco x Juventude irrita torcedores: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
19:03
Elenco do Vasco antes do início da partida contra o Juventude, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraElenco do Vasco antes do início da partida contra o Juventude, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O Vasco saiu na frente do placar contra o Juventude, mas tomou a virada ainda no primeiro tempo, durante este sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. O segundo gol da equipe alviverde surgiu através de um erro individual do goleiro Léo Jardim. O fato irritou torcedores do Cruzmaltino.

A jogada aconteceu aos 45 minutos da primeira etapa. A partida se encontrava empatada. Foi então, que o arqueiro arriscou uma saída de bola ousada, que deu errado e resultou no gol da virada do Juventude.

Léo Jardim tinha opções na lateral, mas optou a tocar para Nuno Moreira, que se encontrava no meio, entre marcadores. A ação não foi precisa e resultou no desarme do atacante. Na sequência, a bola caiu nos pés de Nenê, que com muita categoria finalizou para marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Vasco se revoltaram com a tomada de decisão do goleiro. Veja a repercussão do caso abaixo:

