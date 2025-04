Memphis manifesta desejo de renovar com o Corinthians e cobra reforços experientes

Mesmo diante de um momento conturbado no Corinthians, o atacante Memphis Depay demonstrou seu interesse em permanecer por mais tempo no clube. Após a derrota para o Fluminense na Neo Química Arena, na última quarta-feira, o holandês comentou na zona mista sobre a vontade de ampliar seu contrato, que atualmente vai até julho de 2026.

— Isso foi perguntado ao Fabinho (Soldado) após a final do Paulista, eu acho. Vamos ver. Eu tenho mais um ano aqui até a Copa do Mundo. Antes de eu assinar com o clube, muitas coisas foram faladas. Primeiro, eu amo estar aqui, gostaria de estender o contrato aqui, mas também, há coisas que têm de ser ditas. Nós precisamos nos fortalecer. Precisamos fortalecer a equipe, sabe? E eu espero que o Corinthians foque nisso — afirmou o jogador, após o 2 a 0 sofrido para o time carioca.

Memphis também aproveitou para reforçar um pedido antigo: a chegada de jogadores mais experientes para auxiliar na evolução dos atletas mais jovens do elenco.

— Acho que precisamos de jogadores mais experientes para ler o jogo, e ensinar os mais jovens, porque temos alguns jogadores jovens de muita qualidade aqui na equipe. Tenho certeza que vamos melhorar nosso futebol e melhorar os resultados com menos sofrimento — pediu o holandês.

No entanto, nem só de projeções futuras falou o camisa 10. Ele também fez críticas ao desempenho recente da equipe, especialmente quanto à maneira como o time tem administrado as partidas e a vantagem no placar.

— Às vezes, ganhamos de 1 a 0, mas sofremos muito durante o jogo. Nós cedemos chances, ou não temos a bola. Estamos com 1 a 0 no placar, como estamos controlando o jogo? Precisamos marcar o segundo gol para que o time possa respirar. Não, nós sempre jogamos com 1 a 0, ou 2 a 1, sempre com a arma na cabeça. Isso não é bom, é algo que precisamos melhorar — finalizou Memphis.

Com apenas uma vitória nos últimos seis compromissos após a final do Campeonato Paulista, o Corinthians vive uma fase instável e tenta reencontrar o caminho das vitórias. Neste sábado, a equipe volta a campo pela quinta rodada do Brasileirão, contra o Sport, às 16h (de Brasília), novamente na Neo Química Arena.

Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos em quatro partidas. Pressionado por duas derrotas seguidas – para Palmeiras e Fluminense, o time busca a reação no Campeonato Brasileiro.