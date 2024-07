Ana Thaís ironiza declaração de António Oliveira, do Corinthians: ‘Só pode ser piada’

Ana Thaís criticou declarações de António Oliveira em derrota do Corinthians (Foto: Reprodução/Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, desta vez para o rival Palmeiras, no Allianz Parque. Após o jogo, a jornalista Ana Thaís Matos usou as redes sociais para ironizar uma declaração do técnico António Oliveira na coletiva de imprensa.

"Se ganhar o próximo jogo isso (chance de rebaixamento) diminui. Fortaleza recentemente tinha cinco pontos e acabou indo para a Libertadores", comentou o técnico após a derrota.

- Isso só pode ser piada - ironizou a jornalista.

Com a derrota por 2 a 0, o Corinthians segue na 19ª posição do Brasileirão, com nove pontos. Na próxima rodada, a equipe paulista encara o Vitória, em casa. Ana Thaís também comparou uma das declarações de António Oliveira a de outro técnico brasileiro.

"Estamos tristes, preocupados, mas não desesperados. Porque sabemos o que estamos fazendo. O resultado não mostra o que foi os 90 minutos", disse António Oliveira.

- Pega as respostas das coletivas do Grêmio de 2021 (no período do Tiago Nunes). Era exatamente isso aqui - escreveu Ana Thaís.