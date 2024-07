António Oliveira indica futuro no Corinthians e explica derrota para o Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 23:48 • São Paulo (SP)

António Oliveira segue pressionado à frente do comando técnico do Corinthians. Com a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, o Timão chegou há nove partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento. No entanto, o treinador português não teme um possível demissão e deixou a responsabilidade da decisão nas mãos de Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Augusto Melo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Não me convidem para esse circo. Chamem o Fabinho (Soldado), o presidente (Augusto Melo)... sou treinador, a pergunta não tem que ser para mim - disse António Oliveira

Em relação ao resultado adverso, António Oliveira defendeu a atuação da equipe no clássico, principalmente na primeira etapa, e culpou os lances de bola parada pelo resultado.

- Acho que foi um jogo em que o resultado não espelha o que foi o desempenho da equipe e isso condiciona a análise do trabalho. A bola parada determinou o jogo. Uma falta em que o adversário bate no meio do gol e desvia em um jogador de cabeça. E no escanteio, o adversário aproveitou que não atacamos a bola na primeira trave - explicou.

➡️ Palmeiras vence com tranquilidade e afunda Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (4), na Neo Química Arena, contra o Vitória, em partida que deve definir o futuro do treinador no clube. Até o momento, a equipe do Parque São Jorge venceu apenas uma partida, justamente contra o lanterna Fluminense.

- Ainda falta muito ponto de 13 para 38. Estão olhando a classificação, estou olhando outro objetivo. Obvio que impacta uma notícia do Corinthians na zona de rebaixamento. Mas, mais uma vez, somos responsáveis, sabemos o que estamos fazendo e a responsabilidade de gerir esse grupo - finalizou.