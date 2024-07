Lance de Yuri Alberto repercute na web em Palmeiras x Corinthians: ‘Sem condições’

Yuri Alberto viralizou com lance em Palmeiras x Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 22:00 • São Paulo (SP)

Um lance do atacante Yuri Alberto viralizou nas redes sociais no jogo entre Palmeiras e Corinthians, nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque. Logo no início do segundo tempo, o jogador tropeçou sozinho e a situação não demorou para repercutir entre internautas.

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, um a menos que o Flamengo. O Alvinegro, por sua vez, segue na 19ª colocação, com apenas nove pontos, à frente apenas do Fluminense, que tem seis.

Confira os comentários nas redes sociais: