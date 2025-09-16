O ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar, morreu aos 89 anos durante o sono em seu rancho em Utah, nos Estados Unidos. A morte ocorreu nesta terça-feira (16) e ainda não tem a causa divulgada. A forte ligação do estrelado profissional com o esporte tem nome, sobrenome e apelido: Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé.

Famoso por suas obras, Robert se chocou ao esbarrar na dimensão da fama do Rei Pelé, quando os dois amigos passeavam juntos nas ruas de Nova Iorque. Em uma ocasião, ao entrar no Rockfeller Center com Robert Redford, apenas Pelé foi reconhecido pela multidão.

Para muitos americanos, "Pelé" é a única palavra que conhecem em português. Histórias sobre o Rei do Futebol continuam surgindo na cidade. O craque jogou pelo New York Cosmos entre 1975 e 1977, marcando o fim de sua carreira profissional e uma fase crucial para popularizar o futebol nos Estados Unidos.

Redford construiu uma das carreiras mais importantes do cinema americano, destacando-se tanto na atuação quanto na direção. Ele participou de filmes que se tornaram clássicos como "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

Robert Redford no filme "Todos os Homens do Presidente" (Foto: Reprodução)

Conforme comunicado divulgado após sua morte, Robert faleceu "nas montanhas de Utah — o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava. Sentiremos muita falta dele. A família pede privacidade".

A carreira estrelada de Robert Redford

O cineasta recebeu o Oscar de melhor diretor por "Gente como a Gente" (1980) e um Oscar honorário em 2002 por ser uma "inspiração para cineastas de todo o mundo".

Em 2018, Redford anunciou sua aposentadoria como ator. Sua última aparição nas telas foi em "Vingadores: Ultimato" (2019).

Além de sua carreira artística, Redford fundou o Instituto Sundance, que deu origem ao Festival de Sundance, um dos principais eventos do cinema independente mundial. Ele também se dedicou a causas ambientais, embora não gostasse de ser chamado de "ativista".

