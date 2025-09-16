Jornalista dispara sobre Flamengo no Maracanã: ‘Bota medo em ninguém’

Um jornalista da ESPN foi sincero ao falar sobre o Flamengo no Maracanã. Segundo ele, o Rubro-Negro não coloca medo em ninguém quando joga em casa por uma série de motivos, mesmo com a maior média de público do futebol brasileiro.

André Galino, da ESPN, deu uma opinião polêmica envolvendo o líder do campeonato brasileiro. Ele defendeu que o 'novo' Maracanã fez com que o Flamengo não assuste mais os adversários quando joga na sua casa.

- O Flamengo no Novo Maracanã não tem clima hostil. No Maracanã antigo o Flamengo botava medo, hoje em dia não bota mais. O único clima hostil no Rio de Janeiro não é Flamengo, não é Botafogo, não é Fluminense. O único estádio que consegue ter clima hostil no Rio é São Januário - começou André Galindo.

- A torcida não canta, as organizadas não cantam juntas, é uma desorganização. No Maracanã antigo, sim, a torcida antiga do Flamengo dava medo, hoje em dia não dá medo em ninguém - completou o jornalista.

Flamengo no Maracanã em 2025

O tema Maracanã novo e antigo não é novidade, e sempre divide opiniões na própria torcida do Flamengo. Pelo grande elenco que tem, e com ótima fase de Filipe Luís, dentro de campo o Rubro-Negro não parece sentir o peso do debate.

Até aqui, o Flamengo lidera o Brasileirão, e isso passa pelo desempenho do clube jogando em casa. Com 12 jogos, o time tem 9 vitórias e três empates. Apenas o Rubro-Negro e o Mirassol de Rafael Guanaes estão invictos como mandante no Brasileirão.

Os comandados de Filipe Luís tem o melhor desempenho como mandante do Brasileirão. Apesar do tema polêmico, Flamengo e Maracanã ainda tem uma sinergia que faz diferença no futebol brasileiro.