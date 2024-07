Brian Rodríguez em ação no América (Foto: AFP via Getty Images)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 13:13 • São Paulo (SP)

Cotado para reforçar o setor ofensivo do Corinthians nesta janela de transferências, Brian Rodríguez é investigado pela justiça por suspeita de abuso sexual a uma mulher de 26 anos, no México, em maio deste ano.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com veículos do país, a jovem afirma que o atacante e dois amigos a violaram sexualmente, além da quebra de confiança. A princípio, a possível vítima teria aceitado o convite para encontrar Brian Rodríguez em um imóvel na Cidade do México, capital do país. No entanto, durante o encontro entre as partes, ele teria permitido a entrada de dois amigos - algo prontamente negado pela mulher.

Assim que a denúncia veio à tona, o atleta usou as redes sociais para negar as acusações. O jogador afirmou que sua equipe trabalhava nos bastidores para negar as acusações. No entanto, minutos depois, a publicação foi deletada. Posteriormente, Brian viajou aos Estados Unidos para integrar o grupo do Uruguai na disputa da Copa América de 2024.

🎯 ALVO DO CORINTHIANS

Mesmo com a situação indefinida na justiça mexicana, Brian Rodríguez é alvo do Corinthians nesta janela de transferências, que busca opções para o setor ofensivo.

Após ter a primeira oferta negada pelo América do México, a diretoria alvinegra aumentou os valores e enviou uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões na atual cotação) pelo atacante.