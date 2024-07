Grêmio enfrenta o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 12:21 • Porto Alegre (RS)

O Corinthians recebe o Grêmio na noite desta quinta-feira (25) em confronto pelo fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O duelo marca também o reencontro do Timão com Edenílson, que aposta na Lei do Ex.

Com a camisa do Corinthians, Edenílson foi multicampeão. Foram quatro temporadas defendendo o Timão. Nesse tempo, levantou as taças do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, entre outros.

Já enfrentando o Timão, o retrospecto não o favorece. Em 14 jogos, são nove empates, três derrotas e apenas duas vitórias, com um gol marcado e duas assistências. Apesar disso, Edenílson confia na boa fase que vive com o time. Titular incontestável de Renato Portaluppi, o meia é um dos pilares da construção gremista.

Grêmio e Corinthians se enfrentam na noite desta quinta-feira, a partir das 20h, na Neo Química Arena. O Tricolor busca os três pontos para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Timão quer se aproximar da parte de cima da tabela.