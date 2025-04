Algoz do Corinthians na Libertadores lança camisa especial de técnico ‘estiloso’

O Barcelona de Guayaquil fará sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça-feira (1), e o clube decidiu fazer uma homenagem ao técnico Segundo Castillo, que viralizou nas redes sociais com uma roupa utilizada na eliminação do Corinthians. Na ocasião, o treinador comandou a vitória por 3 a 0, no jogo de ida da Fase Preliminar da competição sul-americana, com um terno estiloso.

O Barcelona de Guayaquil lançou na sua loja oficial uma camisa em referência ao "traje de gala" em que Segundo Castillo utilizou na vitória sobre o Timão. A camisa recria o terno branco e preto, e ainda com uma calça e gravata borboleta preta.

No anúncio do produto, diz "Da rua, mas elegante. Se vista como Sir. Second Castle", que brinca com o nome de Castillo, traduzindo de forma literal para o inglês. O treinador, inclusive, já até explicou o motivo de estar sempre bem-vestido nos jogos da equipe.

- A roupa eu sempre trato, como disse em outras entrevistas, de estar à altura da equipe que estou e que represento. Eu trato de passar essa segurança aos meus jogadores também. Eu feliz de realizar esse sonho de estar na fase de grupos. Enfrentamos um rival duro e difícil, um dos candidatos também a ganhar esse torneio. Estamos felizes e esperamos aproveitar essa oportunidade de estar na fase de grupos para fazer uma boa Copa Libertadores - disse o técnico.

Corinthians x Barcelona de Guayaquil na Libertadores

Em campo, o Barcelona de Guayaquil apresentou uma ampla vantagem, após vencer o primeiro confronto entre as equipes, por 3 a 0, no Equador. No jogo de volta, o Corinthians triunfou por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas o resultado não foi suficiente para reverter a desvantagem de três gols no placar.

Classificado para a fase de grupos, o clube equatoriano entrou no grupo B, ao lado de River Plate, Independiente del Valle-EQU e Universitario-PER. Segundo Castillo comandará a equipe nesta terça-feira (1), às 23h (de Brasília), contra o Independiente, rival nacional. Na última vez em que se enfrentaram, o Del Valle goleou por 4 a 0.