Torcida do Corinthians desabafa sobre meia adversário: ‘Nível Messi’

O Corinthians enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (8), no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. Com um time alternativo, o Timão perde parcialmente por 1 a 0 para o adversário em jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O gol do América de Cali foi marcado por Ramos, aos 25 minutos do primeiro tempo. Um dos craques adversários é Juanfer Quintero, colombiano que é velho conhecido da Fiel. O jogador defendeu o Racing na última temporada, clube que eliminou o Timão na semifinal.

O meia foi um dos destaques da equipe no início da partida, com bons passes e exercendo a função de armar a equipe colombiana. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians exaltaram a atuação de Quintero, e houve inclusive quem exagerasse e o compasse com o Messi.

Corinthians encara o América de Cali na Copa Sul-Americana (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

Más lembranças

Na última temporada, o Timão perdeu para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana. Após empatar por 2 a 2 na Neo Química Arena, o Corinthians foi ao El Cilindro, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, com a missão de vencer fora de casa.

Os comandados de Ramón Díaz chegaram a abrir o placar com um gol de Yuri Alberto. A vantagem, que garantia o Corinthians na final, acabou nos pés de Quintero. O meia marcou dois gols e o Racing venceu o confronto por 2 a 1. Mais tarde, a equipe conquistaria o título continental sobre o Cruzeiro.

Quintero marcou dois gols contra o Corinthians na semifinal da última Sul-Americana (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

➡️Ramón Díaz surpreende na escalação do Corinthians contra o América de Cali

Duelo decisivo

O Timão perdeu para o Huracán por 2 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana, atuando na Neo Química Arena. Em terceiro lugar do Grupo C, o clube alvinegro ligou o alerta na competição, pois apenas o líder garante vaga direta nas oitavas de final.