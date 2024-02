O caso remonta a junho de 2023. A alegada agressão terá acontecido numa concentração da seleção japonesa, em Osaka, após um jogo contra o Peru.



Uma das mulheres alegou que jantou com Ito após a partida e que, posteriormente, ele a teria embriagado e forçado a ter relações íntimas sem consentimento. Uma outra mulher estaria presente no hotel.



O atleta que atua pelo Reims, da França, nega as acusações e alega que o processo provocou "danos graves à sua imagem". Segundo o advogado Hirotaro Kato, "é extremamente importante limpar o seu nome o mais rapidamente possível, porque a carreira de jogador é muito curta»,



O processo, no entanto, ainda decorre. A polícia japonesa anunciou em 1º de fevereiro a abertura de uma investigação ao caso.