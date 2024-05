América-MG x Santos marca estreia de dois nomes carimbados na narração; confira

Santos e América-MG se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Thais Magalhães/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

O jogo entre América-MG e Santos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, vai marcar duas estreias nesta sexta-feira (24). Na Band, quem comanda o duelo das 21h30 é o experiente Téo José, enquanto no Canal Goat, no Youtube, o narrador será Chico Pedrotti, ex-Desimpedidos.

Téo José acertou retorno à Band após saída do canal, em 2018. O narrador deixou a concorrente SBT em fevereiro e também havia fechado compromissos com o streaming Zapping Sports, que transmite a Série C do Brasileirão, e com a Liga Nacional de Futsal.

Com passagem por outros grandes veículos, o narrador chegou à Band em 2006 e, durante o período na emissora, cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e automobilismo. Téo José se tornou o locutor principal do canal após a morte de Luciano do Valle, em 2014.

Nome bastante conhecido na internet, Chico Pedrotti foi um dos principais nomes do "Desimpedidos" na última década até deixar o canal, no fim de abril. Com um milhão de seguidores nas redes sociais, o narrador também já comandou jogos na Amazon Prime Video.