Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo corte de cabelo de Mohamed Salah, maior ídolo da seleção egípcia, chocou a internet nesta sexta-feira (24). O atleta surpreendeu ao aparecer com o cabelo raspado, nas suas redes sociais. O jogador ficou muito marcado por seu visual tradicional com o cabelo mais cheio, como foi em praticamente todo o tempo que ele esteve em campo pelo Liverpool.

Em suas redes sociais ele costuma compartilhar bastidores da sua rotina no Liverpool, fotos da família e algumas selfies. Somente em seu Instagram, Salah já conta com mais de 60 milhões de seguidores e em poucas horas, o post de Salah revelando o novo visual já soma mais de 800 mil likes no Instagram e X.

Mohamed Salah, camisa 10 da seleção, manteve seu cabelo grande durante anos (Foto: Reprodução/Instagram)

A mudança no visual do jogador chocou os internautas que não esperavam essa mudança tão brusca, depois de anos acostumados com a "cabeleira" tradicional de Salah. Confira algumas reações;

