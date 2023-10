O Boca Juniors já estava em vantagem no placar no momento em que Barco fez a 'graça' diante do jogador do Palmeiras. O gol argentino foi marcado por Edinson Cavani aos 22 minutos da etapa inicial, após excelente jogada de Merentiel - que está emprestado pelo Alviverde ao time argentino. O duelo vale vaga na decisão da Copa Libertadores da América, que será disputada em novembro no Maracanã.