Merentiel aproveitou o contra-ataque do Boca Juniors para deixar o zagueiro Gustavo Gómez para trás, invadir a área e tocar rasteiro para Cavani. O atacante usou seus recursos para chegar de carrinho e balançar as redes do goleiro Weverton aos 22 minutos da etapa inicial, em pleno Allianz Parque.