Final da Copinha: inteligência artificial crava campeão em São Paulo x Corinthians

A grande final da Copinha acontece neste sábado (25), entre os rivais São Paulo e Corinthians, no Pacaembu, às 10h. O Lance! perguntou à "Meta AI", inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem será o campeão do torneio, e a ferramenta cravou o título para o Alvinegro.

Segundo a "Meta AI", o Corinthians vai vencer o jogo por 2 a 1 para conquistar o 11° título no torneio. A ferramenta destacou a conquista do Alvinegro no ano passado e também ressaltou a ausência de Ryan Francisco, artilheiro do São Paulo que está suspenso para a decisão.

Por determinação do Ministério Público de São Paulo, apenas a torcida do São Paulo marcará presença no estádio. A definição do mando de campo é atribuída com base no desempenho dos times durante o torneio, e o Tricolor teve campanha melhor que o Corinthians.

Além disso, a final marca a reinauguração do Pacaembu após reformas, com um alvará temporário de funcionamento emitido pela Prefeitura de São Paulo, que limita a capacidade do estádio a 20 mil espectadores.

Campanhas de São Paulo e Corinthians na Copinha

O São Paulo chegou à final com sete vitórias e um empate na competição. Na semifinal, o Tricolor bateu o Criciúma e nas quartas passou pelo Cruzeiro. O Corinthians chegou à final com seis vitórias, um empate e uma derrota. Na semi, o Alvinegro venceu o Grêmio, e nas quartas eliminou o Vasco.

