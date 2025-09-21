7 a 1: veja o palpite dos jornalistas da Globo para Flamengo x Vasco
Clubes se enfrentam neste domingo (21), no Brasileirão
O clássico entre Flamengo e Vasco movimenta o domingo no Brasileirão (20), e para jornalistas da Globo, o Rubro-Negro é franco favorito. Dos oito votantes, sete apostaram em uma vitória do time de Filipe Luís no Maracanã, enquanto apenas o apresentador Fred Bruno palpitou na equipe de Fernando Diniz.
Alex Escobar, André Loffredo, Felipe Diniz, Jéssica Cescon, Joanna de Assis, Tiago Medeiros e a ferramenta Gato Mestre apostaram na vitória do Flamengo. Nenhum dos oito votantes projetou um empate. O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro com 50 pontos, enquanto o Vasco é o 15º colocado, com 23.
O grupo também palpitou no clássico paulista entre Santos e São Paulo. Escobar, Diniz, Fred Bruno, Gato Mestre e Joana de Assis projetaram vitória do Peixe, enquanto Loffredo e Tiago Medeiros apostaram no Tricolor. Jéssica Cescon palpitou no empate. O duelo acontece na Vila Belmiro às 20h30.
Flamengo x Vasco, pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO - 24ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Allan, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma; Hugo Moura (Paulinho), Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Tudo sobre
