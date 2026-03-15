Freytes comenta vaias e aplausos da torcida do Fluminense: 'Com ou sem mim'

O Athletico-PR abriu o placar contra o Fluminense no Maracanã, neste domingo (15), em jogada iniciada em erro de Freytes ao tentar cortar lançamento do Furacão. No entanto, ainda na primeira etapa, o Tricolor buscou a virada. Assim, as vaias intensas ao zagueiro foram substituídas por aplausos nos minutos derradeiros dos 45 minutos iniciais. Ao "Premiere", o argentino comentou a situação.

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— É difícil falar agora. Não é a primeira vez, nem vai ser a última (das vaias). Os torcedores querem que o Fluminense vá bem, como eu. Posso errar, me equivocar. Acho que teve um toque meu no primeiro gol, mas depois tivemos várias oportunidades de cortar. Tudo serve como aprendizado, para seguir crescendo. Não se trata de trazer para o lado do torcedor, mas da equipe. Todo mundo, qualquer torcedor e jogador aqui sabe o que é o Fluminense, um clube muito grande. Somos uma família, queremos o melhor do clube. E queremos que vá bem da melhor forma, acontecem erros e acertos, mas o importante é crescer como família. A gente aprende a partir do erro. E o Fluminense vai bem com ou sem mim, todos estão preparados — afirmou.

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Apesar das contestações recorrentes da torcida, Freytes mantém a confiança do técnico Luis Zubeldía, que na última semana, após derrota para o Flamengo na final do Carioca, explicou a escolha do argentino como titular mais uma vez:

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— A temporada está apenas começando. Vai ser um ano muito longo e, pouco a pouco, os jogadores que conseguirem se impor como titulares vão mostrar isso com o tempo. No caso do Freytes, acredito que ele já fez partidas muito boas, outras em que cometeu alguns erros, e hoje fez um bom jogo. Não perdemos a final por causa dele especificamente. Houve outros fatores. Então ficar preso apenas a isso, para mim, não tem sentido.

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Fluminense vira contra o Athletico-PR

Apesar de ver o Athletico abrir o placar logo aos 4 minutos, com Mendoza, o Fluminense não se abalou. Minutos depois, já buscou o empate com Hércules aproveitando trapalhada do goleiro Santos. Na sequência, o Furacão ainda teve Zapelli expulso por solada em Samuel Xavier. Aos 36', então, o time da casa transformou o domínio em virada, com belo gol de Canobbio.