Zubeldía faz mudanças na escalação do Fluminense
Tricolor enfrenta o Sport
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense está escalado para enfrentar o Sport nesta quarta-feira (1), pelo Brasileirão. Luis Zubeldía escolheu o time titular para sua segunda partida no comando do clube. Na estreia, o argentino comandou o time na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Escalação do Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e Cano.
O Tricolor não conta com Thiago Silva. O capitão deixou o clássico contra o Botafogo no último domingo sentindo dores, realizou exames na segunda-feira e, apesar de estar bem, foi preservado pela comissão técnica e não viajou para o Recife.
Todos os relacionados
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio
Atacantes: Agustín Canobbio, Eve, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Yeferson Soteldo.
O Fluminense vem de vitória no clássico contra o Botafogo, que marcou a estreia de Zubeldía, e busca embalar no Brasileirão para se aproximar da zona de classificação à Libertadores. O Tricolor ocupa atualmente a oitava posição, com 34 pontos, enquanto o Sport é o lanterna da competição, com apenas 14 pontos em 23 jogos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias