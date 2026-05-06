John Kennedy salva Fluminense da derrota e mantém time vivo na Libertadores; dê suas notas
Tricolor perdia o jogo até o final da segunda etapa
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia em 1 a 1 nesta quarta-feira (6) pela Libertadores. Os gols da partida foram marcados pelos camisas nove: Arce para os argentinos e John Kennedy para os tricolores.
Fábio, do Fluminense, se isola como jogador com mais jogos na história da Libertadores
Fluminense
Decisão de Zubeldía para Independiente Rivadvaia x Fluminense causa choque
Fora de Campo
Campeão da Libertadores pelo Fluminense posta vídeo de despedida
Fluminense
No outro confronto do grupo, Deportivo La Guaira e Bolívar empataram na Venezuela. Com os resultados, o Independiente Rivadavia manteve a liderança do grupo com 10 pontos. Em segundo, o Bolivar com cinco. La Guaira com três pontos ficou na terceira posição. O Fluminense segue na lanterna, com dois pontos.
O próximo compromisso do Tricolor é contra o Vitória, no sábado (9), às 18h (de Brasília), pelo Brasileirão.
Como foi o jogo?
Fluminense pressiona mas argentinos levam mais perigo
O primeiro tempo teve um Fluminense com muito mais controle do jogo, mas sendo pouco efetivo. O Tricolor não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras. Do outro lado, o Independiente Rivadavia levou perigo ao gol brasileiro em quase todas as bolas paradas quando conquistava a oportunidade em um contra-ataque.
Estrela de John Kennedy brilha
A segunda etapa foi cruel com o torcedor do Fluminense. A bola aérea argentina, que já assustava, virou gol de Arce e deixou a situação tricolor complicada. O time carioca conseguiu voltar pro jogo com a entrada de John Kennedy e Soteldo. O baixinho levava vantagem na ponta e conseguiu empurrar o Independiente Rivadavia para a sua área. Em bola sobrada, John Kennedy aproveitou a chance que teve e levou a decisão para o Maracanã.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A entrada do John Kennedy foi crucial para que o Fluminense não dependesse só do Castillo no ataque. Além do camisa nove, Soteldo aumentou o poder de fogo do time nas pontas
Deu aula 🏅
John Kennedy teve pouco tempo, mas decidiu. Como um bomn nove e artilheiro do time na temporada, aproveitou a chance que teve e salvou o Flu de dar adeus à Libertadores.
A melhor notícia dessa partida é o retorno de Lucho Acosta. O meia se recuperou antes do previsto e teve boa atuação. Foi o autor de quase todas as chances criadas.
Ficou abaixo 📉
Castillo teve dificuldade durante toda a partida de dar continuidade às jogadas do Fluminense. O jogador ainda perdeu uma chance clara de cabeça no segundo tempo. Pior do que o centroavante, apenas Zubeldía, que deixou ele em campo o jogo inteiro
Não vou ver isso sozinho 😱
Na metade da segunda etapa, Canobbio ficou de cara pro gol e chutou muito pra fora. Era a chance do Tricolor empatar e voltar para a o jogo.
Ei, Juiz... 🟥
Aos 26 do segundo tempo, Castillo dividiu com o goleiro Bolcato. A bola quicou na cabeça do atacante e entrou no gol. O árbitro marcou falta de ataque o goleiro, mas o lance pareceu legal.
Dê suas notas aos jogadores do Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 X 1 FLUMINENSE
LIBERTADORES – 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)
⚽ Gols: Arce (1 a 0 - 20'/2T), John Kennedy (1 a 1 - 45'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Bottari, José Florentín (IRM); Guga, Hércules, Nonato e Acosta
Escalações
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Bonifacio (Osella), Studer, Costa e Gómez (Elordi); Villa, Florentín, Bottari e Fernández (Bucca); Sartori (Gonzalo Ríos) e Alex Arce (Villalba).
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules (Soteldo), Alisson (Alisson) e Lucho Acosta; Savarino (John Kennedy), Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo.
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
🖥️ VAR: Antonio García (URU)
🔥 Aposte nos jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias