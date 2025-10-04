Zubeldía é sincero sobre John Kennedy após vitória do Fluminense: ‘Depende’

O Fluminense venceu o Atlético-MG neste sábado (4), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, Zubeldía falou em entrevista coletiva sobre o reusltado. O treinador fez seu segundo jogo no Maracanã. Até aqui, duas vitórias.

— Ele já voltou (do Pachuca), já tem mais minutos, fez um gol, fez uma partida onde está mais confiante. Ter três centroavantes de características diferentes é bom porque nos permite utilizar sua característica dependendo um pouco o desenvolvimento da partida. Depende do rival, depende de como está o nosso time, dependendo também um pouco, às vezes, das expulsões, cartões amarelos, lesões. Eu disse na apresentação há alguns dias atrás é que eu prefiro ter mais jogadores. Por que? Porque isso acontece. Inesperadamente temos uma baixa e já sabia que John Kennedy poderia jogar.

Com a vitória, o Tricolor passa o São Paulo, que joga no domingo (5) contra o Palmeiras, e assume a sétima posição. Com 38 pontos. Essa é a terceira partida de Zubeldía no comando do Fluminense. Até aqui, dois triunfos e um empate.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, na quarta-feira (8). Os times se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão, em São Paulo.