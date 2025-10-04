menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Zubeldía é sincero sobre John Kennedy após vitória do Fluminense: ‘Depende’

Tricolor venceu o Galo neste sábado (4)

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
20:58
Atualizado há 1 minutos
Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense venceu o Atlético-MG neste sábado (4), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, Zubeldía falou em entrevista coletiva sobre o reusltado. O treinador fez seu segundo jogo no Maracanã. Até aqui, duas vitórias.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Silva completa 200 jogos pelo Fluminense

— Ele já voltou (do Pachuca), já tem mais minutos, fez um gol, fez uma partida onde está mais confiante. Ter três centroavantes de características diferentes é bom porque nos permite utilizar sua característica dependendo um pouco o desenvolvimento da partida. Depende do rival, depende de como está o nosso time, dependendo também um pouco, às vezes, das expulsões, cartões amarelos, lesões. Eu disse na apresentação há alguns dias atrás é que eu prefiro ter mais jogadores. Por que? Porque isso acontece. Inesperadamente temos uma baixa e já sabia que John Kennedy poderia jogar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com a vitória, o Tricolor passa o São Paulo, que joga no domingo (5) contra o Palmeiras, e assume a sétima posição. Com 38 pontos. Essa é a terceira partida de Zubeldía no comando do Fluminense. Até aqui, dois triunfos e um empate.

continua após a publicidade

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, na quarta-feira (8). Os times se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão, em São Paulo.

John Kennedy em ação em Fluminense x Atlético-MG (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)
John Kennedy em ação em Fluminense x Atlético-MG (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)<br>.<br>IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution.<br>Commercial use is prohibited unconditionally by its author and<br>Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the<br>author or use the image.<br>.<br>IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El<br>uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. <br>És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias